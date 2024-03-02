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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفسي ألعب معاه| تصريحات نارية من نيمار تجاه ميسي

نيمار وميسي
نيمار وميسي

أكد البرازيلي نيمار نجم الهلال، رغبته الشديدة في اللعب مجددا مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

وتزامل نيمار مع ميسي خلال مناسبتين، الأولى مع برشلونة من 2013 حتى 2017، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان.

وفي صيف 2021، لعب ميسي ونيمار سويا في باريس سان جيرمان، قبل رحيل الثنائي في صيف 2023.

وانتقل نيمار لصفوف الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو، بينما تعاقد إنتر ميامي مع ميسي مجانا بعد نهاية عقده.

وقال نيمار في تصريحات عبر شبكة ESPN "أتمنى اللعب مع ميسي مرة أخرى، فهو شخص رائع والجميع يعرفه".

ولفت "لكنني أعتقد أن ليو سعيد في ميامي، وإذا كان مسرورا، فأنا سأكون كذلك، وأتمنى له التوفيق".

وجاءت تصريحات نيمار على هامش حضوره سباق جائزة البحرين الكبرى، اليوم السبت، في بطولة العالم للفورمولا 1.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للهلال خلال الصيف الماضي، بعدما تقدم الأخير بعروض خيالية، لكن البرغوث فضل الذهاب إلى إنتر ميامي في نهاية المطاف.

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