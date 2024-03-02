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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يغيب عن اجتماع مجلس الوزراء غدًا بسبب إصابته بالإنفلونزا

صدى البلد

سيتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع مجلس الوزراء غدا بسبب إصابته بحالة خفيفة من الإنفلونزا. وفي غيابه، سيترأس وزير التعليم يائير لابيد الجلسة.

الحالة الصحية: وفقا لمسئولين تحدثوا لموقع أكسيوس، فإن نتنياهو لن يحضر جلسة مجلس الوزراء المقبلة المقرر عقدها غدا بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة. وأكد مكتب رئيس الوزراء غيابه، مؤكدا أنه إجراء احترازي.


استبدال مؤقت: سيتولى وزير التعليم يائير لابيد مسؤولية قيادة اجتماع مجلس الوزراء في غياب نتنياهو. ومن المتوقع أن يدير لابيد جدول الأعمال والمناقشات وفقا للإجراءات المعتادة.


الإجراء الاحترازي: يتماشى قرار نتنياهو بتخطي الاجتماع مع البروتوكولات الصحية التي تهدف إلى تقليل مخاطر انتشار المرض، خاصة وسط جائحة كوفيد-19 المستمر.


استمرارية الحكومة: على الرغم من غياب نتنياهو، من المتوقع أن يسير عمل الحكومة بسلاسة، حيث يشرف لبيد على الإجراءات ويضمن استمرارية عمليات صنع القرار.
 

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