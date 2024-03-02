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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبطال أسيا| العين الإماراتي يعلن غياب نجمه قبل مواجهة النصر السعودي

لابا كودجو
لابا كودجو

كشف نيكولاس رئيس الجهاز الطبي للعين الإماراتي، موقف مصابي الفريق قبل معركة النصر السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

يستضيف العين، شقيقه النصر، مساء الإثنين المقبل على ستاد هزاع بن زايد، في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

ويعاني العين قبل مواجهة الفريق النصراوي، من شبح الإصابات، والمتمثل في إصابة الهداف الكونجولي لابا كودجو وحارس المرمى خالد عيسى.

وعن موقف الثنائي من المشاركة، قال نيكولاس في تصريحات للمركز الإعلامي الخاص بنادي العين "خالد عيسى يتعافى بصورة جيدة، ومن الممكن أن يشارك ضد النصر".

وعن وضع لابا كودجو، علق: "لن نخاطر به بكل تأكيد، فهو لا يزال يتعافى وينفذ برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة إلى الملاعب".

وأتم: "نأمل أن تكتمل جاهزيته لخوض مباراة الإياب"، في إشارة إلى غيابه بشكل نهائي عن مباراة الذهاب.

ويستضيف النصر، شقيقه العين، في مباراة الإياب المقرر لها يوم الإثنين الموافق 11 مارس الجاري.

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