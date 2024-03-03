أعلن الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أنه تم فتح الباب لعدد من الوظائف الشاغرة ، ويبلغ عددها 11 وظيفة، تشمل وظائف موجهين وشيوخ معاهد، وتشمل وظائف الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية ما يلي:
- موجه أول تربية إجتماعية.
- موجه دراسات إجتماعية تخصص جغرافيا بإدارة بنها التعليمية.
- موجه دراسات إجتماعية بإدارة كفر شكر التعليمية.
- 4 موجه لغة عربية بإدارتي شبين القناطر وبنها.
- 4 شيوخ معاهد.
كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد في الأماكن التالية:
- الشوبك الإعدادي بنين بشبين القناطر.
- القلج الابتدائي بالخانكة.
- ورورة الابتدائي ببنها.
- تل بني تميم الإعدادي بشبين القناطر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، إلى أن شروط التقدم لوظائف الموجهين وشيوخ المعاهد الشاغرة كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب.
- أن يكون المتقدم على درجة مناسبة للوظيفة المتقدم لها حسب التخصص المطلوب.
- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوها.
- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.
- أن يكون على رأس العمل.
- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفاء.
- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط.
- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.
كما أضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف هي:
- طلب مستوفى البيانات.
- صورة من خطاب اجتياز الكادر.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.
- صورة من مباشرة العمل.
وظائف جديدة بالأزهر الشريف بالقليوبية .. تعرف عليها
أعلن الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أنه تم فتح الباب لعدد من الوظائف الشاغرة ، ويبلغ عددها 11 وظيفة، تشمل وظائف موجهين وشيوخ معاهد، وتشمل وظائف الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية ما يلي: