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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف جديدة بالأزهر الشريف بالقليوبية .. تعرف عليها

وظائف الأزهر
وظائف الأزهر

أعلن الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أنه تم فتح الباب لعدد من الوظائف الشاغرة ، ويبلغ عددها 11 وظيفة، تشمل وظائف موجهين وشيوخ معاهد، وتشمل وظائف الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية ما يلي:
- موجه أول تربية إجتماعية.
- موجه دراسات إجتماعية تخصص جغرافيا بإدارة بنها التعليمية.
- موجه دراسات إجتماعية بإدارة كفر شكر التعليمية.
- 4 موجه لغة عربية بإدارتي شبين القناطر وبنها.
- 4 شيوخ معاهد.
كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد في الأماكن التالية:
- الشوبك الإعدادي بنين بشبين القناطر.
- القلج الابتدائي بالخانكة.
- ورورة الابتدائي ببنها.
- تل بني تميم الإعدادي بشبين القناطر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، إلى أن شروط التقدم لوظائف الموجهين وشيوخ المعاهد الشاغرة كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب.
- أن يكون المتقدم على درجة مناسبة للوظيفة المتقدم لها حسب التخصص المطلوب.
- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوها.
- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.
- أن يكون على رأس العمل.
- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفاء.
- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط.
- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.
كما أضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف هي:
- طلب مستوفى البيانات.
- صورة من خطاب اجتياز الكادر.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.
- صورة من مباشرة العمل.

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القليوبية الخانكة بطاقة الرقم القومي وظائف جديدة الإدارة المركزية للأزهر

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