وظائف جديدة بالأزهر الشريف بالقليوبية .. تعرف عليها

أعلن الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أنه تم فتح الباب لعدد من الوظائف الشاغرة ، ويبلغ عددها 11 وظيفة، تشمل وظائف موجهين وشيوخ معاهد، وتشمل وظائف الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية ما يلي:

- موجه أول تربية إجتماعية.

- موجه دراسات إجتماعية تخصص جغرافيا بإدارة بنها التعليمية.

- موجه دراسات إجتماعية بإدارة كفر شكر التعليمية.

- 4 موجه لغة عربية بإدارتي شبين القناطر وبنها.

- 4 شيوخ معاهد.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد في الأماكن التالية:

- الشوبك الإعدادي بنين بشبين القناطر.

- القلج الابتدائي بالخانكة.

- ورورة الابتدائي ببنها.

- تل بني تميم الإعدادي بشبين القناطر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، إلى أن شروط التقدم لوظائف الموجهين وشيوخ المعاهد الشاغرة كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب.

- أن يكون المتقدم على درجة مناسبة للوظيفة المتقدم لها حسب التخصص المطلوب.

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوها.

- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون على رأس العمل.

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفاء.

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط.

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

كما أضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف هي:

- طلب مستوفى البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

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