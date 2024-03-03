بتاع مشاكل.. هجوم ناري من نجم الزمالك على كهربا بعد أزمته الأخيرة

هاجم محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية "كهربا، بيدي دايمًا انطباع للناس أنه بيعمل مشاكل بدون داعي"، مضيفًا: "ما دام لم يحصل كهربا، على إذن من الجهاز الفني للأهلي بالغياب عن مباراة ميدياما، يبقى لا بد من عقابه"

وأضاف: "هناك كلام بأن كهربا، سينتقل للدوري السعودي، كي يعوض المبلغ الكبير الذي دفعه في الغرامة لنادي الزمالك، أتمنى من اللاعب أنه يركز مع الأهلي"

وتابع: "كهربا، لو احترف مش هيرجع مصر تاني لأن كل الناس هنخاف منه".