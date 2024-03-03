شاهد | رسالة غير متوقعة من خالد الغندور لـ منتقديه

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق رسالة قوية لبعض منتقديه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب خالد الغندور "رسالة لكل واحد بيشتم و يقل أدبه علي السوشيال ميديا كل سنة و انتم طيبين و رمضان كريم".

وعلي جانب اخر أعلن نادي الزمالك، أنه تم إلغاء مباراة اليوم بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفريق سوار الغيني، التي كان مقررا لها في التاسعة من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح أن إلغاء المباراة، جاء؛ بناء على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".