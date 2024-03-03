عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهرجان التمور الرابع.. إقبال جماهيري وازدياد في عدد العارضين

صدى البلد

قال الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور، انه "للسنة الرابعة على التوالي ينطلق المهرجان في حديقة الحرية بمنطقة الزمالك برعاية وزارتي الزراعة والصناعة، وفي هذا العام حظي  برعاية وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى رعاية محافظي الوادي الجديد ومطروح وأسوان والجيزة، كما شاركت أعداد ضخمة من المواطنين والعارضين، والمهرجان هذا العام يشهد زخما كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية في ظل وجود أصناف مميزة من التمور".

وشهد المهرجان الرابع للتمور المقام تحت رعاية وزارة الزراعة  اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان المبارك .

وقال الدكتور أشرف الفار الأمين عام للمهرجان واتحاد التمور العرب ان المهرجان يشارك فيه أكثر من 133 عارضا هذا العام، بالإضافة إلى عارضين من السعودية وليبيا والجزائر والأردن". 
مشيرا إلى ان "مصر لديها 75 نوعا من التمور معظمها تشارك في المهرجان، وتقل الأسعار في المهرجان عن السوق المحلي بنحو 30% .


وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتفقد المهرجان واجنحة العارضين  وأكد أن النهضة التى تشهد مصر حاليا فى زراعات النخيل والتي تواكب حركة المشروعات الحديثة العملاقة فى إطار التوجيهات الرئاسية وإنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتى توشكى والعوينات.

مصر الأولى عالميا

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا.
المهرجان مستمر حتى الخامس من الشهر الجاري ويفتح أبوابه من العاشرة  صباحا حتى التاسعة مساءا بحديقة الحرية بالزمالك. وتشمل فعاليات المهرجان ندوات علمية وبحثية بمشاركة الخبراء والباحثين من مركز البحوث الزراعية والوزرات المعنية حول كيفية النهوض بزراعة وصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

ترشيحاتنا

برتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بسبب فرشة سمك.. إنهاء حياة بائع وإصابة آخرين في مشاجرة بمدينة السلام

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة امتحانات وظائف الباحث القانوني

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار فى السوق السوداء

صواريخ الاحتلال تمنع رسالة "نحن على قيد الحياة"| معاناة الفلسطينيين بغزة من أجل مكالمة تليفون والحلم إجراء اتصال واحد

هذا العمل أفضل من الاعتكاف فى المسجد النبوي لمدة شهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن يسيطر على إيهاب توفيق ومحمد فؤاد في عزاء حلمي بكر.. صور

ببنطال غريب.. رضوى الشربيني تثير ضجة بملابسها| شاهد

إيهاب فهمي وحلمي عبد الباقي وصفاء أبو السعود فى عزاء حلمي بكر .. صور

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

فيديو

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ