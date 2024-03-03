فوق الركبة.. منة عرفة تستعرض أنوثتها بالأسود| صور

خضعت الفنانة منة عرفة، لأحدث جلسة تصوير، وشاركت بها متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”؛ لتستعرض من جديد أناقتها.

وخطفت منة عرفة، أنظار محبيها بإطلالة مثيرة وجذابة، إذ ارتدت فستانًا مجسمًا قصيرًا فوق الركبة باللون الأسود، مصمم من قماش ناعم، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا صاخبًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.



آخر أعمال منة عرفة

وكان آخر أعمال الفنانة منة عرفة فيلم «شريط 6»، بطولة خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجي، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم: وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغني ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.