عجز عن سداد الدين.. تشريح جثمان شخص لقي مصرعه على يد صديقه

أمرت جهات التحقيق بتشريح جثمان شخص لقي مصرعة على يد صديقة في مشاجرة بينهما بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده .

شهدت منطقة المرج جريمة قتل بشعة ، عندما تخلص كهربائي من صديقه بقتله رمياً بالرصاص باستخدام فرد خرطوش، بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده .

تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً بمقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم ، علي الفور أنتقلت أجهزة الأمن، وتبين من الفحص والتحري ان وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث .

أقر أمام رجال الأمن ارتكابه الجريمة وقتله صديقه بفرد خرطوش ، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغا ماليا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.