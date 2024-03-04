الثغرات ونقاط القوة.. كولر يدرس الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بتقرير مفصل

كشفت تقارير صحفية، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تسلم تقريرا مفصلا عن نقاط قوة وضعف الزمالك لدراسة الفريق قبل مواجهة نهائي كأس مصر.

ويستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها في السعودية يوم الجمعة المقبل.

ويبدأ مارسيل كولر، المدير الفني، التحضير لهذه المواجهة الهامة عبر استعراض تقرير مفصل عن الزمالك.

يتضمن التقرير الفني جميع المعلومات الضرورية حول الفريق الخصم، بما في ذلك الصفقات الجديدة التي أبرمها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، مثل عبد الله السعيد وأحمد حمدي وناصر ماهر. يتناول التقرير أيضًا نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك، وثغراته، بالإضافة إلى طريقة اللعب التي يتبعها المدرب جوزيه جوميز.

يهدف الجهاز الفني للأهلي من وراء هذا التقرير إلى وضع خطة محكمة للمباراة النهائية، بما في ذلك التركيز على النقاط الضعيفة للزمالك واستغلالها، وكذلك الاستفادة من النقاط القوية لفريق الأهلي.