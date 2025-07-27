البطاطس والفراولة في الصدارة.. بالأرقام حجم صادرات الخضراوات والفاكهة خلال الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لـ سلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 26 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 19 – 25 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 37 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 3 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي ( 2 محطة تعبئة، 1 مورد) وجاري إدراج 2 مورد للقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 443 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 346 شركة.

حملة تفتيشية موسعة على الأسواق بدمياط لضمان سلامة الغذاء رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية سلامة الغذاء: 72 مأمورية تفتيشية على مصانع الأغذية بمشاركة الرقابة الصناعية الصناعات الغذائية: جهود "سلامة الغذاء" أدت لاستئناف تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3000 رسالة غذائية بنحو 200 ألف طن، صادرة عن 1115 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 660 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت مولاس (عسل أسود)، خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطس في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 10 آلاف طن تلتها الفاصولياء بأنواعها بنحو 6 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 48 صنف بنحو 30 ألف طن.

في حين تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن، تلتها الموالح بنحو 5 آلاف طن، ثم العنب الطازج بنحو 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 27 صنف بإجمالي 21 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت أسبانيا ولبنان والسودان وكندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 171 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 355 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 335 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 860 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1560 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 225 ألف طن، مستوردة من قِبل 740 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول بلدي، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من اندونيسيا، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من بين إجمالي 90 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 290 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 220 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 860 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 333 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 85 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 60 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 34 منتجًا غذائيًا وفحص 306 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 37 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 26 شركة عاملة في هذا القطاع.

وفي سياق آخر، قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بإجراء متابعة ميدانية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة، كما نفذت الإدارة 27 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 1 منشأة لتداول الأرز.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 67 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 39 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص 28 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 295 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، الشرقية، الوادي الجديد، الجيزة، سوهاج، كفر الشيخ، الاسماعيلية، مرسى مطروح، البحيرة وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، البحر الأحمر، قنا، السويس، بور سعيد، المنيا، الشرقية، جنوب سيناء وبني سويف.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 6 فروع جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 2156 فرعًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 56 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ 6 مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وتم سحب عينات وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 363 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 370 معاينة، فيما استوفت 248 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 28 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحرالأحمر، الشرقية، دمياط، الاسكندرية، الدقهلية، شمال سيناء، الفيوم، الغربية، بور سعيد، بني سويف، كفر الشيخ، المنيا والإسماعلية.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 11 منشأة (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة) ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1903 منشأة.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 942 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 337 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 10 حملات تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، الفيوم، دمياط، بني سويف، المنوفية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 65 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 33 زيارة للمطاعم 32 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، بور سعيد، مرسى مطروح، الأقصر، السويس، أسوان وجنوب سيناء.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة استباقية تهدف إلى رفع جاهزية المنشآت استعدادًا للموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 31 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحر الأحمر وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 357 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 64 جولة متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 23 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفي إطار الأنشطة التوعوية، نفّذت الإدارة زيارات ميدانية بعدد من أحياء محافظة الجيزة لحصر المجازر وتوعية العاملين فيها باشتراطات سلامة الغذاء وضمان إنتاج غذاء آمن.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 15 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الدقهلية، سوهاج والمنوفية ، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 2 منشأة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 712 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 14 حملة تفتيشية موسعة على 110 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 100 كجم دواجن بها تغير في الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة، 200 كجم لحوم مصنعة منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 17 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 3 طن (زيوت طعام، أسماك، ألبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 15 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (200 كجم مقطعات دواجن).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 4 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) على 28 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر البطيخ، دمياط، الزرقا، السرو)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 4 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (السنبلاوين، ميت غمر، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر (ذبح خارج السلخانة، تحفظ، عدم وجود شهادات صحية).

كما تم إعدام كمية من المواد الغذائية لظهور علامات الفساد وتغير في الخواص الطبيعية، والتحفظ على كمية من اللحوم البلدية لعدم وجود أختام مجازر حكومية عليها .

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 7 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 28 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام خلطات أسماك بدون بيانات تعريفية ومجهولة المصدر، منتجات ألبان منتهية الصلاحية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 9 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 56 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (كفر صقر، الزقازيق بلبيس، منيا القمح .... وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 3 حملات تفتيشية مشتركة مع المحافظة، التموين، مباحث التموين، الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على 22 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (جرجا، جهينة، طهطا) وأسفرت تلك الحملات عن ظبط 300 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع 2 حملة تفتيشية على عدد 12 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي غرب، أخميم) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 3 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية، كما تم تنفيذ 2 حملة تفتيشية على عدد 20 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 354 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لبن رايب، زبادي، خميرة، دقيق).

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 4 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، منوف)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بتنفيذ 2 حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط منشأة صناعية غير مرخصة لانتاج وتعبئة البطاطس النصف مقلية بمركز قويسنا، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية تم انتاجها ووضع علامات تجارية معروفة عليها.

كما تم ضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة الخل ومياه الشرب دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وتبين قيام المنشأة بتعبئة مياه الشرب داخل الموقع مدونًا على العبوات أنها تعبئة بئر جوفي، دون تقديم ما يثبت وجود بئر مرخص أو مطابق للمواصفات، كما أن مياه الشرب المعبأة غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولم يتم الحصول على ترخيص تداول أو انتاج هذه العبوات،كذلك فقد تبين بالفحص أن المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، حيث لوحظ افتقارها للتجهيزات والمرافق المطلوبة لضمان سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية حملات تفتيشية مشتركة مع المحافظة ومديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ( عجينةكفتة، كبدة).

كما قام الفرع بتنفيذ 12 حملة تفتيشة على 109 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، شبرا الخيمة، القناطر الخيرية، قليوب)، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

