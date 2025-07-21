رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ، الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات سلامة الغذاء والصحة العامة.

وشهد اللقاء مناقشة سبل دعم البرامج الوطنية لضمان سلامة الغذاء، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية، وتعزيز نظم التفتيش والرقابة، بما يُسهم في حماية صحة المستهلك المصري، والارتقاء بجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوقين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور طارق الهوبي على أهمية الشراكة مع منظمة الصحة العالمية في دعم السياسات الوطنية الخاصة بسلامة الغذاء، مشددًا على التزام الهيئة بتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات لتعزيز كفاءة منظومة الغذاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة والتغذية.

كما تناول اللقاء دعم المبادرات الوطنية للحد من استخدام الدهون المتحولة والسكر المضاف في الأغذية، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية. من جانبه، أشاد الدكتور نعمة سعيد عبد بجهود الهيئة في تطوير منظومة الغذاء في مصر، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتعزيز أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة.