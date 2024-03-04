توزيع 74 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو على المواطنين بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبئ عن المواطنين، وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه تم توزيع الكميات على النحو التالي، تم توزيع كمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 3 أطنان و400 كيلو بقليوب، وكمية قدرها 700 كيلو بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 8 أطنان ببنها، وكمية قدرها 2 طن بكفر شكر، وكمية قدرها 14 طن بالخانكة، وكمية قدرها 23.5 طن بطوخ، وكمية قدرها 18 طن بقها.



وأشار إلى أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة أمس الأحد بمحافظة القليوبية 74 طن و600 كيلو سكر المبادرة تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.