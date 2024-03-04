بعد غيابه عن الجنازة .. مجدي الهواري يحضر عزاء شقيقته

حضر منذ قليل المخرج مجدي الهواري ، لاستقبال عزاء شقيقته في مسجد الرحمن الرحيم وذلك بعد غيابه عن الجنازة.

بدء منذ قليل عزاء شقيقه الفنان مجدي الهواري ، والذي يقام حاليا في مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم .

وكان اول الحاضرين الفنان مصطفى شعبان و محمود جونيور ، في الوقت الذي لم يحضر فيه المخرج مجدي الهواري حتي الان.

شقيقة مجدي الهواري :



غاب المخرج مجدى الهوارى عن صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان شقيقته التى أقيمت امس بمسجد السيدة نفيسة.

وقد شُيعت ظهر امس الأحد 3 مارس، جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، من مسجد السيدة نفيسة، بمشاركة الأهل والمقربين.

وحضر الجنازة العشرات من المشيعين في جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، الذي أعلن خبر الوفاة ظهر المس من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأعلن المخرج مجدي الهواري، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة شقيقته، وتشييع جثمانها ظهر امس.

وكتب مجدي الهواري، في منشوره عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله أختي وحبييتي.. ادعوا لها بالرحمة.. الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة ..لها منا الفاتحة».