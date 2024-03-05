أخبار الفن| انهيار شقيق جميل برسوم في جنازته .. جنا عمرو دياب تظهر مع مطرب معروف

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن جميل برسوم وجنا عمرو دياب:

حضر منذ قليل المخرج مجدي الهواري ، لاستقبال عزاء شقيقته في مسجد الرحمن الرحيم وذلك بعد غيابه عن الجنازة.



شيع منذ قليل جثمان الفنان الكبير جميل برسوم من كنيسة دمنهور، حيث صُدم الوسط الفني بنبأ رحيله فهو واحد من كبار نجوم الفن الذي حزن عليه الجميع.

يتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة اليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث إنتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل".

نشرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، صورا وفيديوهات لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من إحدى المناسبات التي حضرتها مؤخرا.