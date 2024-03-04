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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انهيار شقيقه بالبكاء .. لقطات من جنازة الفنان الراحل جميل برسوم

شقيق جميل برسوم
شقيق جميل برسوم

شيع منذ قليل جثمان الفنان الكبير جميل برسوم من كنيسة دمنهور، حيث صُدم الوسط الفني بنبأ رحيله فهو واحد من كبار نجوم الفن الذي حزن عليه الجميع.

ظهر الحزن على المتواجدين، خاصة شقيقه الذى انهار بالبكاء حزنا عليه .
 

وفاة جميل برسوم :

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم بعد معاناة مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

ويقام أيضًا العزاء مساء اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

ومن ناحية أخرى قررت أسرة جميل برسوم إقامة عزاء آخر فى القاهرة يوم الأربعاء المقبل بكنيسة العذراء المرعشلى بالزمالك.

 

أعمال جميل برسم فى رمضان

كشف الفنان جميل  برسوم فى تصريحات سابقة لصدى البلد عن 3 أعمال يشارك بها فى رمضان 2024 موضحا تفاصيل عن الشخصيات التي يجسدها خلال موسم رمضان 2024 .

أوضح أنه يشارك في مسلسل فراوله، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند  فراولة نيلي  كريم في مشاكلها.

وتابع أن دوره في مسلسل عائلة ب 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح  حمادة هلال دائمًا.
 

أهم أعمال جميل برسوم

جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.

وقدم جميل أيضا انا وابن خالتى والصندوق وتحت الوصاية وفي يوم وليلة وفلانتينو وحكايتي ونصيبي وقسمتك.

جميل برسوم وفاة جميل برسوم

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