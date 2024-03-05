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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي بفوز ثمين على جنوي 2-1

صدى البلد

ابتعد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، بفوزه الثمين على ضيفه جنوي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيوزيبي مياتزا، في ختام الجولة 27 من الدوري.

سجل هدفي إنتر كل من كريستيان أصلاني في الدقيقة 30 وأليكسيس سانشيز بالدقيقة 38 من ركلة جزاء، بينما أحرز اللاعب يوهان فاسكيز هدف جنوي الوحيد في الدقيقة 54.

ورفع هذا الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب ويوسع الفارق إلى 15 نقطة مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد جنوي عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

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