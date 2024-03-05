اليوم التقديم.. السعودية تعلن عن حاجتها لمعلمين جدد وهذه التخصصات المطلوبة

أعلنت السلطات السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية للمعلمين اليوم الثلاثاء حيث بلغت عدد الوظائف المعلن عنها 12519 وظيفة تعليمية برتبة معلم ممارس.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن التخصصات المستهدفة في الوظائف التعليمية المعلنة: الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الانجليزية وعلوم ومهارات رقمية وتوحد وصعوبات تعلم وعوق سمعي وعوق بصري وتربية فكرية.

وذكرت السلطات التعليمية في المملكة أن معايير المفاضلة للتقديم على الوظائف التعليمية هي :20% المعدل التراكمي و20% أقدمية التخرج و40% درجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي و20% درجة اختبار الرخصة المهنية العام.

وأشارت كذلك الي ان التقديم على الوظائف التعليمية عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات ‏ jadarat.sa/?_ts=167533450…

وذكرت كذلك ان الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الأحد 10 مارس بينما الفترة الثانية للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين 11 مارس وحتي السبت 16 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية يوم الأربعاء 17 رمضان.