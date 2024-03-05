عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعزيز التعاون.. القُصير يلتقي مع نظرائه السعودي والأردني واللبناني ومدير أكساد

صدى البلد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوزراء الزراعة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا دولة لبنان وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال افريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والمنعقد حاليا في العاصمة الأردنية "عمان" .


وتناولت لقاءات "القصير" الجانبية مع نظرائه من الدول العربية الشقيقة  أهمية تعزيز التعاون بين مصر والدول الثلاث وإزالة أي معوقات أمام ذلك خاصة في ظل توافق الرؤى والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في مصر والسعودية والأردن ولبنان .


"القصير" هنأ نظيره الأردني على حسن تنظيم المؤتمر وأيضا على إطلاق المرصد الاقليمي للأمن الغذائي والذي يعتبر منصة مهمة في توفير المعلومات في مجال الزراعة والأمن الغذائي لمتخذ القرار في دول اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

"القصير" على هامش المؤتمر التقى كذلك بالدكتور شو دونيو
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وناقش معه النتائج التي أسفرت عنها زيارته الاخيرة الناجحة للقاهرة والتي التقى خلالها اول أمس بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كما تم خلال الزيارة اطلاق البرنامج الوطني لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال الخمس سنوات القادمة 
كما التقى وزير الزراعة مع د نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"
وبحث معه ترتيبات توقيع اتفاقتين فى القاهره الخميس القادم بين أكساد ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

ترشيحاتنا

تعطلت عدة ساعات.. عودة شبكة فودافون للعمل بشكل طبيعي.. التفاصيل وطريقة التشغيل

هل دم اللثة يبطل الصوم وحكم نقط الأذن في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب

ارتفاع أسعار الذهب العالمية قبل شهادة رئيس البنك المركزي أمام الكونجرس

توفير جميع السلع للصحفيين بمعرض أهلا رمضان

السيسي ومستشار الأمن الوطني بالبحرين يشددان على الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

فلكيا.. دولة عربية تحدد 12 مارس غرة رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

أوفر من اللحمة المفرومة.. طريقة عمل جلاش بالسجق

رجل أجنبي يثير جدلاً بتزوجه من هذه المرأة.. ما القصة؟

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ