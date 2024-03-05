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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا: التتويج بدوري الأبطال صعب جدا

جوارديولا
جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن التتويج بدوري أبطال أوروبا بات أصعب، مؤكدًا أنه لا يزال المزيد من الوقت للحديث عن هذه الأمور.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي، ويستعد لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي غدًا الأربعاء على ملعب الاتحاد في إياب ثمن نهائي علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتزنز 3-1.

وفاز مان سيتي على جاره اللدود مانشستر يونايتد 3-1 الأحد الماضي، محافظًا على فارق النقطة مع متصدر البريميرليج ليفربول، ويخوض ربع نهائي الكأس أمام نيوكاسل، على أمل تكرار ثلاثية نادرة حققها الموسم الماضي.

لكن جوارديولا استبعد الحديث عن ثلاثية جديدة وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "الهدف الوحيد محاولة التأهل غدًا إلى ربع النهائي. لا نزال بعيدين جدًا للحديث عن هكذا أمور".

تابع "لم نقل كذلك الموسم الماضي حتى فزنا في نهائي الكأس ضد يونايتد. نحن لا نزال في بداية مارس".

واعتبر المدرب الإسباني الذي قاد برشلونة إلى لقبي 2009 و2011، أن مستوى البطولة القارية الأولى قد ارتفع.

وأردف "البطولة أصبحت أفضل وأصعب. الفرق والمدربون تحسنوا. كل شيء أصبح صعبًا مقارنة مع الفترة التي كنت فيها لاعبًا. لكن في النهاية، فإن الفرق الأفضل هي التي تتقدّم".

وعما إذا كانت قيادة سيتي إلى لقبه الأول إنجازًا أكبر من قيادة برشلونة إلى التتويج بلقبين، أوضح "لا، لن أقول ذلك، وإلا سأقلل من قيمة ما حققناه مع برشلونة. لا أرغب في هذا الأمر، لأنه كان جيدًا حقًا. كل لحظة لها أهميتها".

وعن مباراة كوبنهاجن قال جوارديولا "يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم، وعلينا أن نستوعب ذلك.. علينا احترام كوبنهاجن وطريقة لعبهم، لدينا الفرصة أن نتواجد في دور الثمانية مجددا وهذا هو هدفنا ولسنا بعيدين عن ذلك".

وأكمل "يلعب كوبنهاجن بطريقة جيدة ولديهم مهاجم قوي وتحركات رائعة".

وكشف جوارديولا أن جاك جريليش سيغيب عن مواجهة كوبنهاجن، حيث لا يزال يعاني من إصابة عضلية، مضيفا: "‏جاك ليس مستعدا ولا أعلم متى سيكون متاحا‏".

وواصل "سنختار التشكيل بناء على من تعافى جيدا من ديربي مانشستر، سنحدد غدا من سيبدأ لأن من المهم أن نركز".

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