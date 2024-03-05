المخابرات الروسية: هجوم 7 أكتوبر "فشل مطلق" للموساد الإسرائيلي

أكد رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، أن هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي يعد "فشلا مطلقا" للمخابرات الإسرائيلية "الموساد".

وقال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية "نعم، هذا فشل بالدرجة الأولى للاستخبارات التي كانت تعتبر من أقوى المخابرات في العالم، لكنه فشل مطلق"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار ناريشكين إلى أن تدهور أجهزة المخابرات الإسرائيلية كان سببه "العمليات المعقدة التي تجري في العالم" والفوضى السائدة فيه وظروف العمل قد تغيرت بشكل كبير وملحوظ نحو الأسوأ وهو أمر مثير للقلق.

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم مسبق بخطة حماس لمهاجمة الأراضي الإسرائيلية.