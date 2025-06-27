برلمانية: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

أكدت د.شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في التاريخ مصر الحديث، مضيفة أن ثورة 30 يونيو المجيد أنقذت مصر من مصير مجهول ، لنرى اليوم مصر دولة آمنة مستقرة وسط منطقة تموج بالصراعات التي لا تنتهي.

وقال "نبيه" في تصريحات صحفية لها بمناسبة الذكري الـ12 لثورة 30 يونيو، أنها تأتي لتجدد في نفوس المصريين مشاعر العزة والكرامة تلك الثورة التي أثبتت قدرة الشعب المصري على إفشال المخططات المتطرفة والحفاظ على هوية الدولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن 30 يونيو شهدت خروج ملايين المصريين إلى الشوارع لحماية مؤسسات الدولة، ورفض محاولات اختطاف الوطن وتغييب هويته الثقافية والدينية، مؤكدًةأن الثورة جسدت أعظم صور الاصطفاف الوطني بين الشعب وجيشه، حين استشعر المصريون الخطر، فكانت الاستجابة حاسمة والتاريخ شاهد على ذلك.



وأضافت" نبيه" ، أن ما تحقق في 30 يونيو لم يكن حدثًا عابرًا، بل كان تجسيدًا حقيقيًا لإرادة المصريين الذين خرجوا بالملايين دفاعًا عن حاضرهم ومستقبل أبنائهم، ورفضًا لحكم الفوضى والجماعات التي سعت لاختطاف الوطن ومؤسساته.



و دعت عضو مجلس النواب المصريين إلي الأصطفاف خلف القيادة السياسة خاصة في تلك الظروف الإقليمية الجارية وتداعياتها مؤكدة أن وحدة الصف الوطني هي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر.