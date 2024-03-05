كين وموسيالا يقودان هجوم بايرن ميونيخ لمواجهة لاتسيو بدوري أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال لاتسيو الإيطالي على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح لاتسيو في حسم لقاء الذهاب على ملعبه الأوليمبيكو بهدف دون رد من توقيع شيرو إيموبيلي، في لقاء شهد طرد مدافع البايرن دايوت أوباميكانو.

وفيما يلي تشكيل بايرن ميونخ:

نوير- دي ليخت- كيميتش- جوريتسكا- كين- ساني- داير- جيريرو- مولر- موسيالا- بافلوفيتش.

كما أعلن ماوريسيو ساري، مدرب لاتسيو، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

بروفيديل- بيلجريني- فيسينو- فيلبي أندرسون- جندوزي- لويس ألبرتو- رومانولي- إيموبيلي- زاكيني- ماريو جيلا- ماروسيتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من:

بيريتز- أولريتش- كيم- جنابري- موتينج- سرقسطة- ديفيز- لايمر- تيل.

