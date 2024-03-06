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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب إنهاء المشكلة.. ترامب يدعم حرب إسرائيل في غزة

ترامب
ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة، في أكثر تعليقاته وضوحا حتى الآن بشأن القتال، مع تزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة لكبح جماح حليفتها.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أجاب ترامب عندما سُئل خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز" عما إذا كان "في المعسكر الإسرائيلي" قائلًا: "نعم".

وردًا على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، أكد أنه يجب إنهاء المشكلة

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي من المتوقع أن ينافسه ترامب في انتخابات البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، لانتقادات متزايدة على المستوى الدولي ومن قاعدته الديمقراطية بسبب دعمه لإسرائيل مع ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة وشبح المجاعة الذي يلوح في الأفق.

ترامب غزة الولايات المتحدة المعسكر الإسرائيلي إسرائيل

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