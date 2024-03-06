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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفه مستشار الأمن الوطنى قائد الحرس الملكى وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى واللواء أح عبدالمعطى عبدالعزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية .

وتضمنت الزيارة تفقد مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة حيث إستمع إلى عرض تقديمى لمكونات القيادة الإستراتيجية وما تضمه من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية.

كما تفقد مركز السيطرة المتكامل لخدمات الطوارىء والسلامة العامة الذى روعى فيه إتباع أحدث النظم التكنولوجية وآليات القيادة والسيطرة.

وشملت الجولة المرور على نادى الفروسية بالقيادة الإستراتيجية ونادى الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية اللذان تم إنشائهما وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى مجال رياضة الفروسية بما يؤهلهما لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية.

وأشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفه بما شاهده من امكانيات وقدرات تمتلكها الدولة المصرية تضاهى الدول الرائدة فى ذلك المجال بما يعزز من قدرة قواتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومى ويؤكد مكانتها الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب عن امتنانه لتلك الزيارة التى تعكس مدى علاقات التآخى بين البلدين الشقيقين ، متمنياً لمصر دوام التقدم والازدهار بكافة المجالات.

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