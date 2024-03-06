الأطفال والنساء يقـ.تلون جوعا.. الخارجية الفلسطينية تعلن تدمير 70% من منازل غزة

أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، إن إسرائيل مستمرة لليوم الـ152 على التوالي في ارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث داخل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال رياض المالكي: “إسرائيل دمرت 70% من منازل غزة وأطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة يقتـ.لون جوعا حرفيا ”.

وأضاف رياض المالكي:" الاحتلال يشن حربا جديدة على قطاع غزة هي حرب التجويع خاصة في أوساط الأطفال الذين يتعرضون لخطر الموت بسبب الجوع".

وتابع رياض المالكي:" إسرائيل أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة وعطلت كل المنشآت الاقتصادية في القطاع".

وأكمل رياض المالكي: “أمام كل الجرائم الإسرائيلية في غزة يقف العالم إما صامتا او داعما لها بعد أكثر من 540 مجزرة في القطاع”.

وتابع رياض المالكي:" إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية وما صدر عن المؤسسات الدولية".

ولفت رياض المالكي، إلى أن "إسرائيل قتلت في عدوانها على غزة أكثر من 19400 طفل و9000 امرأة فيما تتجهز آلة الإبادة الجماعية للانقضاض على رفح الفلسطينية".