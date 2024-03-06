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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سعد يطرح «يا مولانا» مع الجوكر |فيديو

يامولانا
يامولانا

طرح المطرب أحمد سعد ديو غنائي، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”.

 

الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا.



وتقول كلمات الأغنية 

ضلمة في أركان الفكر

الذئب اللي في حلقة الذكر

البحث عن نوره مش حكر

كان في منه في شخصيتي البكر

متعلوش علينا المنافسة 

لو أحسن انت أحسن لنفسك

أما لو عينك ع اللقطة يبقى انت من جوة مش أحسن

جاي من أبعد نقطة في الشمال

عارف إني ماشي صح مهما إتقال

كارف أي حد يعاير ب اللي كان

حالف أجاوب بس اللي حقه السؤال

ولا مش هسيبكوا تاكلوا روحي زي السوس

ولا هشارك في سباقات أخسرها أفوز

نفوس نفوس تعوز تعوز فلوس نفوذ تدوس تدوس تدوس تبوظ

دي ضلمة في أركان الفكر

الذئب اللي في حلقة الذكر

البحث عن نوره مش حكر

كان في منه في شخصيتي البكر

متعلوش علينا المنافسة 

لو أحسن انت أحسن لنفسك

أما لو عينك ع اللقطة يبقى انت من جوة مش أحسن

يا سيدنا

في عرض إنك تاخد بإيدنا

نفوسنا بتحاول تصيدنا

وجهنا لتصيبنا

يا مولانا  نفوسنا شدانا

ضعاف بنستقوى اما نورك يملانا

الدنيا نداهة ندهانا

امنعنا نتدانى

يا سيدنا

في عرض إنك تاخد بإيدنا

نفوسنا بتحاول تصيدنا

وجهنا لتصيبنا

 

يا مولانا  نفوسنا شدانا

ضعاف بنستقوى اما نورك يملانا

الدنيا نداهة نداهة ندهانا

امنعنا نتدانى

 

العوز ده بلا

قلبك بيفضى اما راسك تتملى

نزحم نفوسنا نتخبط في الخلا

نتطمن بغيره منعيش إلا في قلق

محدش مطول العالم ده هيلتون

كله مع شيلته

أبيض في جيمي لو جيمك قفلته

 

مفيش كفن بجيوب

أفعالنا بتحبر قدرنا المكتوب

الناس اللي بتغرق في الضلمة وتدوب

مش هو اللي نسيهم  ده هما اللي نسوه

محدش رايحله بيتوه

محدش رايحله بيتوه

واعد ما يرد اللي يروح

مهما نتخطى المسموح

حاضر وبابه مفتوح

يا سيدنا

في عرض إنك تاخد بإيدنا

نفوسنا بتحاول تصيدنا

وجهنا لتصيبنا

يا مولانا  نفوسنا شدانا

ضعاف بنستقوى اما نورك يملانا

الدنيا نداهة ندهانا

امنعنا نتدانى

لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلي ولولا الحب لم أتكلم

 يا مركز التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الهوم

 

أحمد سعد ضيف بيلبورد عربية

و أعلنت "بيلبورد عربية" عن إطلاق جلساتها الموسيقية الحصرية التي تجمع بين الطرب والغناء والثقافة الموسيقية العصرية والألحان المبتكرة لتقدّم لعشّاق الموسيقى من كافة الأجيال تجربة سمعية وبصرية متكاملة.  

وسيكون الفنان أحمد سعد، أحد العشرة المتصدرين لقائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان" منذ انطلاق القوائم، هو ضيف الجلسة الأولى. حيث سيغنّي أجمل أغنياته وأكثرها رواجاً معتمداً على إيقاعات جديدة وقوالب موسيقية بديعة ومتعدّدة الثقافات والخلفيات برفقة عازفين مبدعين، فيصبح للأغنية نفسها معنى آخر وذاكرة مختلفة.

أحمد سعد ا مولانا أحمد ناصر الجوكر

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