3 قتلى إثر إصابة سفينة بصاروخ حوثي قبالة سواحل عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إصابات مختلفة، 3 منها حرجة، جراء هجوم حوثي استهدف سفينة نقل قبالة سواحل عدن.

وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن ميليشيا الحوثي في اليمن أطلقت، الأربعاء، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه السفينة ""ترو كونفيدنس" التي كانت تعبر خليج عدن، ما أدى لإصابتها بأضرار جسيمة.

وأضاف البيان أن الصاروخ الحوثي استهدف السفينة "ترو كونفيدينس" وهي سفينة ليبيريا ترفع علم بربادوس، كانت تعبر خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية إن "هذا هو الهجوم الصاروخي الباليستي الخامس الذي ينفذه الحوثيون في اليومين الماضيين".

وتابعت: "أثر اثنان من هذه الصواريخ الباليستية المضادة للسفن على سفينتيْ شحن هما - و(ترو كونفيدنس) فيما أسقطت السفينة (يو إس إس كارني) أحد تلك الصواريخ.