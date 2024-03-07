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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيد قنديل يشهد ختام دورة كرة القدم بجامعة حلوان الأهلية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

احتفت جامعة حلوان الأهلية بختام فعاليات دورة كرة القدم في نسختها الثانية، والتي نظمتها الجامعة تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الأستاذ سيد عبد الله عطا، أمين عام جامعة حلوان الأهلية.
بمقر مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان.

وشهد الدكتور قنديل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، قبل إقامة المباراة النهائية التي تُوج فيها فريق "جول ديجرز Goal Diggers" بلقب البطولة.

وفي الحفل الختامي، قام رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز والميداليات والكؤوس والدروع على الفرق الفائزة، حيث شهدت البطولة تنافسًا بين 32 فريقًا مشكلة من طلاب الجامعة.

كما منح الدكتور قنديل درع الجامعة لضيوف الشرف الكابتن محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والكابتن محمد الصباحي، الحكم الدولي، تقديرًا لهم.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لما لها من دور بارز في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأضاف قنديل: "نحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة للطلاب لممارسة هواياتهم واكتشاف مواهبهم، ونشجعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تساهم في تطوير قدراتهم وتنمية روح التنافس الشريف لديهم."

واختتم رئيس الجامعة تصريحه مهنئًا الفرق الفائزة في دورة كرة القدم، ومؤكدًا حرص الجامعة على الاستمرار في تنظيم المزيد من البطولات والفعاليات الطلابية المتميزة.

 

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