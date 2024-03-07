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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تنقذ مباني كلية هندسة بالمطرية من الحريق |صور

اثار الحريق
اثار الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في مخلفات داخل كلية هندسة بالمطرية ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مخلفات داخل كلية هندسة فرع المطرية.

وجه على الفور اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى المباني المجاورة.

وتبين من الفحص أن النيران التهمت مجموعة من المخلفات في ساحة فضاء داخل الكلية والتي أحرقت نخلة ومجموعة من الأشجار ، تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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حريق حريق كلية هندسة هندسة المطرية السيطرة على حريق القاهرة المطرية

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