زيادة في الإنتاج الحيواني.. الزراعة تكشف أھمية الإفراج عن البضائع

أشاد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزراة الزراعة بقرار الإفراج عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الحيواني.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي” إن الافراج عن الأعلاف ومستلزمات الانتاج الحيواني يؤدي لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

ميناء الاسكندرية

وتابع المتحدث بإسم وزارة الزراعة: الأفراج عن الذرة وفول الصويا على رأس الأولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد القرش أن وفرة الذرة والفول الصويا فى الأسواق تساھم فى زيادة الانتاج الحيواني.

وشھد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة اليوم الإفراج عن السلع بميناء الأسكندرية.

