الحكومة تزف بشرى عن أسعار السلع.. والمالية تعلن انفراجة قريبة

تناولت برامج التوك شو أمس الخميس عدد من الموضوعات والقضايا الهامة من بينها :
متحدث الوزراء: نعكف على دراسة فرص استثمارية جديدة.. وعن رأس جميلة: تكهنات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة تدرس عددًا من العروض والصفقات لفُرص استثمارية كبرى جديدة.
بعد قرارات البنك المركزي.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا: "وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية".
مؤسسة أبو العينين الخيرية تبدأ في توزيع شنط رمضان.. فيديو
استعرض الإعلامي مصطفى بكري، جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني، في التخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
مصطفى بكري: القضية الفلسطينية مصرية بالأساس ولا نزايد على أحد
وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة إلى اللواء فايز الدويري، المحلل بقناة الجزيرة، بسبب تصريحاته ضد مصر.
المالية: انفراجات كبيرة الفترة المقبلة.. فيديو
قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك رد فعل إيجابيا على صعيد المستثمرين الأجانب تجاه قرارات البنك المركزي، وهناك خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والفترة المقبلة تشهد انفراجات كبيرة.
بعد الإفراج عن السلع من الجمارك.. الحكومة تزف بشرى للمصريين| فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت بصورة فورية في الإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي
شعبة الدواجن: الفراخ هتنزل لـ 40 جنيها في هذه الحالة
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سعر كرتونة البيض يكون مساوي لسعر 5 كيلو علف، موضحًا أن سعر كيلو العلف بـ 25 جنيه، فكرتونة البيض تخرج من المزرعة بـ 125 جنيه، وتصل لـ المواطن بـ 130 جنيه.
سعر الكيلو وصل لـ 280 جنيها.. بشرى من الغرف التجارية عن اللحوم
كشف أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار اللحوم انخفضت بشكل محدود خلال الفترة الماضية وذلك رغما عن هبوط الدولار بشكل كبير .
الدواء أمن وامان قومي.. شعبة الأدوية: قرارت البنك المركزي مهمة لهذه الأسباب
علق علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية على قرارات البنك المركزي برفع الفائدة وتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.
وزير الأوقاف من سيناء: مصر تحفظ حدودها.. ونقف خلف جيشنا
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد، على جهودها العظيمة في الدفاع عن الوطن.