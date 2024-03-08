الحكومة تزف بشرى عن أسعار السلع.. والمالية تعلن انفراجة قريبة

تناولت برامج التوك شو أمس الخميس عدد من الموضوعات والقضايا الهامة من بينها :

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة تدرس عددًا من العروض والصفقات لفُرص استثمارية كبرى جديدة.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا: "وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية".

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني، في التخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة إلى اللواء فايز الدويري، المحلل بقناة الجزيرة، بسبب تصريحاته ضد مصر.

قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك رد فعل إيجابيا على صعيد المستثمرين الأجانب تجاه قرارات البنك المركزي، وهناك خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والفترة المقبلة تشهد انفراجات كبيرة.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت بصورة فورية في الإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سعر كرتونة البيض يكون مساوي لسعر 5 كيلو علف، موضحًا أن سعر كيلو العلف بـ 25 جنيه، فكرتونة البيض تخرج من المزرعة بـ 125 جنيه، وتصل لـ المواطن بـ 130 جنيه.

كشف أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار اللحوم انخفضت بشكل محدود خلال الفترة الماضية وذلك رغما عن هبوط الدولار بشكل كبير .

علق علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية على قرارات البنك المركزي برفع الفائدة وتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد، على جهودها العظيمة في الدفاع عن الوطن.