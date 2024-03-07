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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسسة أبو العينين الخيرية تبدأ في توزيع شنط رمضان.. فيديو

مؤسسة ابو العينين
مؤسسة ابو العينين

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني، في التخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار التقرير الذي استعرضه الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مؤسسة أبو العينين الخيرية بدأت في توزيع شنط رمضان على الأسر أكثر احتياجًا في محافظة الجيزة، قبل حلول الشهر الكريم، لتخفيف العبء عنهم.

وتقوم مؤسسة أبو العينين الخيرية سنويا بتعليمات من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجلس الإدارة ، بتجهيز المزيد من شنط رمضان، والتي تحتوي على المكونات الرئيسية من السلع الغذائية للتخفيف على كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.
https://www.youtube.com/watch?v=18warLRtrpA

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