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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة لبيع اللحوم الطازجة بـ 300 جنيه بالوادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مُوسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، ورؤساء المراكز، ومديري القطاعات المعنية، وممثلي الغرفة التجارية وكبار التجار بالمحافظة.

حيث استعرض رؤساء المراكز الإجراءات والجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأكّد المحافظ على تكثيف واستمرار  الجهود طوال شهر رمضان المبارك تخفيفًا عن كاهل المواطنين. وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات كالآتي:

▪️التوسع في تطبيق المبادرات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية واللحوم بدعم من المحافظة، لتغطية احتياجات المراكز والقرى كالآتي:

🔹تنفيذ مبادرة لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، على ألّا يتعدى سعر الكيلو ٣٠٠ جنيه بحد أقصى، وذلك ب️التنسيق بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز وكبار مُربّي المواشي بالمحافظة.

🔹️ الإعفاء من كافّة "رسوم المجزر" لأي جزار يلتحق بالمبادرة.

🔹️تفعيل مبادرة لدعم صغار الموظفين من خلال بونات لحوم مدعمة تصل إلى ٥ كيلو للفرد خلال شهر رمضان المبارك.

🔹توزيع كمية السكر التي تم توفيرها على المراكز بواقع ٤٧ طن سكر معبأ، و ٤٥٠ طن جاري تعبئتها للبيع بالأسعار الرسمية. ويمنح كل فرد على البطاقة التموينية كيلو سكر إضافي بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمعدل مرتين خلال شهر رمضان، وذلك في ضوء قرار السيد وزير التموين بإضافة حصة من السكر الحر على البطاقة التموينية.

🔹️توفير نصف طن من الدواجن يوميًا والبيع بأقل من سعر السوق السائد ٢٠ جنيه للحبة الواحدة حسب الوزن، تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

🔹️تخصيص ٥٠% من إنتاج بحيرات باريس من الأسماك لصالح المحافظة حتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

🔹️ حصر الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى الأربعين بباريس وتتولى مديرية التضامن الاجتماعي توزيع عدد ٢ كرتونة مواد غذائية مجانًا لكل أسرة.

🔹️التنسيق لطرح ٧٠٠٠ كرتونة مواد غذائية مدعمة بسعر التكلفة، بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.

🔹️مواصلة توفير السلع والخضروات الأساسية بأسعار مخفضة وتتكفل المحافظة بالدعم اللازم لضمان ثبات الأسعار

▪️هذا وتشكل لجنة من مباحث التموين والتفتيش المالي والإداري؛ لإحكام الرقابة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن وصول السلع المدعمة لمستحقيها.

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