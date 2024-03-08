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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زاهي حواس في افتتاح جاليري المشهد: لم أكن أتوقع هذا الجمال

صدى البلد

 

 


افتتح الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، معرض إطلاق جاليرى المشهد وسط حضور جماهيرى كبير ولافت، إلى جوار نخبة كبيرة من الفنانين المصريين ذوى البصمة المؤثرة فى تكوين ملامح الحركة التشكيلية المصرية

 

وأشاد عالم الآثار الكبير، ، بتقنيات العرض الجديدة على صناعة الفن في المعارض الخاصة، كما أشاد بتنوع الأعمال الفنية واختياراتها، وقال فى تصريح صحفي إنه لم يكن يتوقع أن يرى هذا الجمال البصري، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع لوحة الفنان الكبير فاروق حسني، مؤكدا أن وزير الثقافة الأسبق كان من المفترض أن يكون أول الحاضرين لولا ظروف مرضه، كما أبدى حواس سعادته برؤية أحد الأعمال الكبيرة للنحات المصري الراحل آدم حنين واصفا إياه بالنحات العظيم.


وقال الفنان ايهاب اللبان، معد العرض، إن معرض المشهد فى نسخته الافتتاحية إشارة لمسار اعتمدته فلسفة  الجاليرى ومنهجه، فلم تكن إقامة هذا المعرض فكرة عابرة بل هى فكرة أصيلة تحمل فى طياتها رسالة فنية تعتمد على تسليط الضوء على مشهد الفن المصرى وجمالياته وقضاياه المطروحة، كما أن تجاور تلك الرؤى بتنوعاتها المختلفة وتعدد أجيالها يساهم فى تكوين صورة عامة عن آنية اللحظة الفنية وتجاربها اللامعة، تأسيسا على أن يصبح الجاليري نافذة للفنانين بمختلف اتجاهاتهم، وبوصلة للقيمة الفنية أينما كانت وعنوانا وهدفا وجسرا ممتدا بين الفنانين وتجاربهم الهامة والجادة والمتلقى الباحث عن متعة الفن وآفاقه الرحبة.

 


و كان قد حرص العديد من مشاهير المجتمع الفني ورموزه والشخصيات العامة على حضور هذه المناسبة من بينهم السيدة آنا ميلينا موتيوس سفيرة كولومبيا فى مصر، والكاتب الصحفى وائل السمرى والعديد من الفنانين المشاركين بالمعرض مثل الفنان عبد العزيز صعب والفنان عصام درويش، الفنان عادل ثروت، الفنان خالد حافظ، الفنان محمد رضوان، الفنان حنفى محمود، الفنانة جيهان سليمان، الفنانة نجلاء سمير، الفنان وائل درويش، الفنان طارق الشيخ، الفنانة مروة عادل، الفنان محمد مندور، الفنان فتحى عفيفى، الفنان حسن كامل، الفنان سامى أبو العزم، بالإضافة إلى العديد  من الشخصيات العامة ومديرى قاعات العرض الخاصة.

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