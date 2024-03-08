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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: تخفيضات من 20 إلى 50% على السلع الغذائية بمبادرة "خير مزارعنا"

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة برفع كفاءة المزارع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولابد أن يكون لها دور في تحقيق الأمن الغذائي، موضحا أن منطقة الدقي بها أكبر معرض على مستوى الجمهورية لخدمة محافظات القاهرة الكبرى بتخفيضات من 20 % إلى 50%.

وأضاف الدكتور سعيد صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف زيادة عدد المنافذ إلى 600 طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتزويد نسب التغطية على مستوى الجمهورية لخدمة أهالينا في كل المناطق، مشيرا إلى أن هناك 38 منفذ متحرك.

تابع مستشار وزير الزراعة، الوزارة لها دور إيجابي وملوس في توفير السلع الغذائية للمواطنين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن عدد المنافذ ارتفع إلى 274 في كافة المحافظات.
 

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