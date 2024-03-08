عفاف مصطفى لـ"صدى البلد": شخصيتي شريرة في مسلسل بـ 100 راجل

تشارك الفنانة عفاف مصطفى، في دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "بـ 100 راجل"، وهو بطولة سمية الخشاب، سماء إبراهيم، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، هالة فاخر، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

وقالت عفاف مصطفى في تصريح خاص لـ لصدي البلد أنها تُجسد خلال الأحداث شخصية شريرة تسمي "زينب"، ، اضافت أن شخصيتها في العمل ستكون مفاجأة للجمهور.



وأضافت قائلة اختارني للدور المخرج ‘ إبرام نشات، و سعيدة بالعمل معه و مع كل فريق العمل

و تابعت عفاف مصطفى" دور جديد عليه شر مكثف واتمني الجمهور لا يكرهني لانه في النهايه تمثيل ".



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، بطولة الفنانة سمية الخشاب، ويشارك في بطولة العمل عددًا من الفنانين منهم محمود عبد المغني وهالة فاخر وسما إبراهيم ومحمد رضوان ونانسي صلاح وأحمد عزمي و غيرهم من الفنانين

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