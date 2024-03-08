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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح موسم الصيد في مزرعة أم شيحان السمكية بشمال سيناء.. تفاصيل

صدى البلد

 افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصيد بمزرعة أم شيحان السمكية الواقعة بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، بحضور بعض قيادات المحافظة والجهاز ونواب البرلمان وعواقل ومشايخ وسط سيناء ،أهالي سيناء ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الثروة السمكية ، ودعم الأمن الغذائي للمواطن المصري ،

وأشاد اللواء  الحسين فرحات بجهود الدولة في تنمية منطقة وسط سيناء ، ومواصلة مسيرة التنمية ودعم جهود الدولة التي لا تألو جهدًا في تلبية مطالب أهالي سيناء ، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، فضلًا عن الاهتمام البالغ بملف الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

وقدّم فرحات الشكر للمحافظ علي مجهوداته المبذولة في قطاع تنمية الثروة السمكية لاسيما في مجال الاستزراع السمكي ، مثمنًا الدور الهام والحيوي الذي تلعبه المحافظة في تذليل أي تحديات تواجه قطاع الثروة السمكية وتعرقل مسيرة التنمية على أرض سيناء.

وأضاف المدير التنفيذي أهمية إحياء وتشغيل مزرعة أم شيحان السمكية ، التي تم إنشاءها عام 2015 ، من أجل توفير الأسماك الطازجة وبجودة عالية لأهالي سيناء، نظرًا لأن المزرعة السمكية تضم 6 أحواض دائرية ، و 3 أحواض مستطيلة.

وأعلن فرحات عن طرح إنتاج المزرعة في أسواق المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين لمواجهة موجة الغلاء والتصدي لجشع التجار ، بالتنسيق مع المحافظة على فترات ، حسب احتياجاتها الاستهلاكية ، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك محليًا ، ويعزز تصدير الأسماك إلى السوق الخارجية ، ويسهم في الاقتصاد القومي.

من جانبه ، وجّه اللواء عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات ، وبالأخص اللواء أ.ح الحسين فرحات ، لاهتمامه بملف تنمية الثروة السمكية وتطوير أساليب العمل في تشغيل المزرعة ، والتواصل الفعال مع الصيادين بالمحافظة ، والسعي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المهندس محمد سويلم مدير إدارة المزارع السمكية بسيناء أن إنتاج اليوم بلغ حوالي 2.5 طن من الأسماك ، سيتم تخصيص جزء منها إلى 6 منافذ بمدينة العريش استعدادًا لطرحها بأسعار مخفضة ، مضيفًا أن المزرعة تعد أول مزرعة سمكية تعتمد على الاستزراع السمكي التكاملي.

وحرص فرحات على شكر جميع العاملين القائمين على المزرعة ، لما يتمتعوا به من العزيمة والاصرار على إنجاح تشغيل المزرعة  وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج بها ، لاسيما بعد توفير كافة مستلزمات التشغيل ، وإتاحة الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بها ، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد لمضاعفة كميات الأسماك المنتجة من المزرعة في الدورات الإنتاجية القادمة.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي على خلفية زيارة اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز إلى المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز بمحافظة شمال سيناء العام الماضي ، والتي وعد خلالها العاملين بسرعة العمل على تطوير وإعادة تشغيل مزرعة أم شيحان السمكية.

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