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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزن جماهير الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

صدى البلد

فاز فريق نادي الأهلي لكرة القدم  على نظيره الزمالك، في المباراة التي انتهت قبل قليل وجمعت بينهما في إطار نهائي بطولة كأس مصر، وذلك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء

وحصل النادي الأهلي على اللقب الـ 39 في تاريخه من بطولة كأس مصر، وذلك عقب فوزه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على نادي الزمالك غريمه التقليدي.

وسيطرت حالة من الحزن على أعضاء وجماهير نادي الزمالك الذين تابعوا مباراة الفارس الأبيض مع الأهلي داخل مقر القلعة البيضاء؛ وذلك بسبب الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 2-0.

وظهرت معالم الحزن على وجوه جماهير الزمالك؛ لعدم تحقيق الفوز باللقب الـ 29 من بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام الأهلي.

وسجل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، هدف التقدم الأول لصالح المارد الأحمر في الدقيقة 84 من زمن الشوط الثاني للمباراة.

وأحرز مجدي أفشة هدف التقدم الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك الزمالك، وذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-0.

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