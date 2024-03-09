إبراهيم سعيد: الزمالك تعاقد مع عبد الله السعيد "المعتزل"

علّق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2023/2024، التي اُقيمت في المملكة العربية السعودية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك في أزمة بسبب معدل الأعمار في الفريق، وهذا هو سبب هزائم الفريق".

وتابع: "عبد الله السعيد مستواه سئ للغاية ولم يقدم أي شئ للزمالك، لو هذا هو معدل الأعمار المناسب بالنسبة للزمالك رجعوا عبد الحليم علي وحازم إمام أحسن".

وأضاف: "بطولة كأس مصر مهمة للأهلي وجماهيره وبالأخص مصطفى شوبير حارس مرمى الأحمر وإمام عاشور، قدموا مباراة رائعة".

وزاد: "تواجد يوسف إبراهيم أوباما في التشكيل ليس منطقي نهائيًا، اللاعب بعيد عن الملاعب منذ فترة كبيرة وليس من الطبيعي تواجده أساسيًا".

وأكد إبراهيم سعيد على أن هدف إمام عاشور صحيح وليس فيه أي شكوك.

وأكمل: "مستوى أحمد سيد زيزو اليوم غريب جدًا، وتسديداته للمرمى ليس يوجد بها قوة، ومن الواضح أنه غير جاهز".

وقال: "كرة زيزو مع حسين الشحات لا يود بها أي شئ، هل زيزو شارك وهو مصاب؟ وارد أن يكون تحامل على نفسه من أجل المشاركة".

واستهل: "المباراة كانت تحمل مكاسب كبيرة وروح رياضية مميزة بين اللاعبين والحالة بين جماهير الأهلي والزمالك، بجانب الإخراج والتصوير الذي ظهر بشكل جيد للغاية ويليق بالفريقين".

وأتم: "أشكر المملكة العربية السعودية وكل من شارك في خروج هذا العمل بهذا الشكل الرائع، مباراة تاريخية ستظل في الأذهان".

جدير بالذكر توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مدينة الرياض بالسعودية.