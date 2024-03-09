استعدادا لرمضان.. الزراعة: استمرار ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا، والذي اقامته وزارة الزراعة تحت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الخامسة تحت شعار في حب مصر نلتقي.

والتقى وزير الزراعة خلال جولته التفقديه بالمواطنين والعارضين، وأكد على ضرورة التيسير الدائم لهم، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم.

وشدد القصير على الاستمرار في ضخ السلع الغذائية والمنتجات سواء من القطاعات الانتاجية التابعة للوزارة او شركات القطاع الخاص، باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، والتي تتمتع أيضا بالجودة العالية، وذلك طوال أيام المعرض، حتي نهايه شهر رمضان الكريم.

وأكد الوزير، ان ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة، للمساهمة ضمن خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، للحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وخفض الأسعار، وتوفيرها بجوده عالية.



ووجه وزير الزراعة بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها ٢٧٤ منفذ ثابت، و ٣٣ منفذ متحرك، تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

وتوجه القصير بالشكر لكافة القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص، ودورهم الوطني.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة كانا قد افتتحا معرض خير مزارعنا لاهالينا، للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي امام نادى الصيد، والذي يفتح ابوابه يوميا لاستقبال الجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءا وحتي نهايه شهر رمضان الكريم.