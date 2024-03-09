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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن عبدالله لـ"صدى البلد": أنا مدين لكل فريق عمل حدوتة منسية بالحب

صدى البلد

انتهى منذ أيام قليلة مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم   ولاقى نجاحا كبيرا.
وكان ضمن طاقم العمل وأحد أبطاله الفنان حسن عبدالله والذي كان يقوم و كشف لصدي البلد إنه كان يقوم بدور "أشرف" وهو يعمل بالمطار وتربطه علاقة نسب بعائلة سوسن بدر فهو زوج إبنتها "تقى" التي تقوم بدورها ريم سامي.


ومن جانبه أعرب حسن عبدالله  عن سعادته بالمشاركة مع الفنانة القديرة سوسن بدر للمرة الثانية فقد شارك معها في مسلسل "خرم إبره" بطولة عمرو سعد.


كما عبر حسن عبدالله عن سعادته بنجاح المسلسل وقال : أنا مدين لجميع أفراد العمل بالحب لأن كل شخص شاركت معه خلال العمل تعلمت منه الكثير.


وعن أعماله القادمة قال حسن عبدالله : أقوم بقراءة العديد من السيناريوهات للمشاركة في بعض الأعمال عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.


يذكر أن كان قد شارك حسن عبدالله في العديد من الأعمال منها مسلسل "تفتيش" والذي تم إنتاجه في عام 2021 ولم يعرض ومسلسل قواعد الطلاق الـ 45 والذي تم عرضه في عام 2021 وقام بدور طاهر.

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IMG_20240309_174537
IMG_20240309_174528
IMG_20240309_174528

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