ثبتت رؤية الهلال.. الإفتاء: غدا أول أيام رمضان

استطلعت دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك خلال حفل بقاعة المؤتمرات بالازهر الشريف، وبدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم.

ونقلت قناة “إكسترا نيوز”، فعاليات الحفل الذى حضره اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف ممثلا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدين والسياسة وذلك فى ضيافة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الدار استطلعت الهلال وذلك بعد غروب شمس اليوم وتحقق شرعا ثبوت رؤية هلال رمضان.