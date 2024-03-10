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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

صدى البلد

طرحت قناة النهار البرومو الرسمي لبرنامج أسرار التي تقدمة الإعلامية أميرة بدر، والمقرر عرضه على شاشتها طوال شهر رمضان المبارك.

وكشف البرومو الرسمي عن حلول المخرج محمد سامي ضيفًا أولى حلقات البرنامج غدًا الاثنين، حيث كشف عن العديد من الأسرار في حياته وبدايته كمخرج وعن سبب اصراره العمل مع زوجته الفنانة مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو واكثر من عمل آخر، وكواليس العمل مع محمد رمضان وسر نجاحهما سويا أيضا،  وسبب تأجيل مشروع جعفر العمدة 2، كما رد لأول مرة على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له في مسلسل آدم، حيث اجبرها اثناء التصوير على الصعود لسيارة الشرطة رغم شعورها ببعض الآلام في ظهرها، ومن المترقب ان يكشف تفاصيل أخرى بالحلقة غدًا.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

 

محمد سامى المخرج محمد سامي مسلسل نعمة االأفوكاتو الإعلامية أميرة بدر برنامج أسرار

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