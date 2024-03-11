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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية

صدى البلد

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعمال اللجنة المختصة بإختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني انه تم الإعلان عن الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التربية الرياضية على الموقع الرسمي للجامعة في ٦ فبراير الماضي و تم فتح باب الترشح خلال الفترة من ١١ حتي ٢٦ فبراير، حيث تقدم للترشح للمنصب أربعة من الأساتذة بالكلية وهم الدكتور محمد عبد المحسن احمد محمود، والدكتور مؤمن عبد العزيز عبد الحميد احمد، والدكتور هاني جعفر عبد الله الصادق والدكتور أحمد محمد عبد الله بخيت.

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جامعة سوهاج

ومن الجدير بالذكر ان اللجنة المشكلة لإختيار عميد كلية التربية الرياضية ضمت كلاً من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة "رئيساً"، الدكتور لطفى حامد أبو دهب نائب رئيس الجامعة السابق "عضواً".

والدكتور أحمد عبد الخالق تمام الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف "عضواً"، الدكتوره شاهيناز محمد محمد عبد الله الأستاذ المتفرغ بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط "عضواً" الدكتور إبراهيم البرعي قابيل الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية وعميد الكلية السابق "عضواً".

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