فارق أولاده في رمضان.. انتهاء حياة موظف صعقًا بالكهرباء في سوهاج

انتهت حياة موظف في بداية العقد السادس من العُمر، صعقًا بالكهرباء أثناء محاولته توصيل سلك موتور مياه أعلى عامود إنارة داخل أرضه الزراعية، دائرة مركز شرطة جهينة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة موظف صعقاً بالكهرباء بأرضه الزراعية دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (محمد ع.م، 52 سنة، موظف، ويقيم دائرة المركز)، وبسؤال نجله المدعو (احمد م.ع.م، 21 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء محاولة والده بتوصيل سلك موتور مياه أعلى عامود إنارة بأرضه الزراعية الكائنة دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي وسقط من أعلى العامود.

ما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ والصدر، ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.