افتتاح مركز "شغلني" للتوظيف في سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمهندس نجيب ساويرس، اليوم، مركز توظيف "شغلني"، بكورنيش النيل الشرقي، بمدينة ناصر، وذلك بالشراكة مع (USAID) برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفذه شركة DAI.

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعمر خليفة رئيس مجلس إدارة مركز شغلني بسوهاج، وهنأ المحافظ أهالي سوهاج، وأبناء الصعيد بصفة عامة، بمناسبة افتتاح مركز شغلني، والذي يختص بتوفير المزيد من فرص العمل مجانًا.

بالإضافة إلى تقديم فرص تدريب على مهارات العمل للشباب وبرامج تمكين المرأة، كما ثمن المحافظ جهود المهندس نجيب ساويرس كرجل أعمال وابن من أبناء سوهاج، داعيا شباب وأبناء المحافظة الراغبين في العمل بالحضور إلى المركز والتقديم على الوظيفة المناسبة، وفقا لما هو متاح بالقطاع الخاص.

محافظة سوهاج

وعلى هامش الافتتاح قام محافظ سوهاج بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة على المهندس نجيب ساويرس، والذي أبدى حماسه الشديد لاختيار بعض تلك الفرص والاستثمار في محافظة سوهاج.

وأكد حرصه على تنفيذ المشروع فى مسقط رأسه بسوهاج لخدمة أهالى المحافظة، وصعيد مصر، مشيرا إلى دعمه اللامحدود لتحقيق أهداف المركز على أرض الواقع، لافتا إلى التغيير الملحوظ والتنمية التي تشهدها محافظة سوهاج في الوقت الحاضر، مؤكدا أنها من المحافظات الواعدة على صعيد التنمية والاستثمار.