ندى ماهر تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في مسلسل قلع الحجر

كشفت الفنانة ندي ماهر في تصريح لـ صدي البلد عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل قلع الحجر، موضحة أنها تجسد دور كرمان وهي بنت صعيدية قوية و متمردة، ووالديها روحية و الحرازي" النجمة سوسن بدر و الفنان عبد العزيز مخيون و خالها الفنان محمد رياض.

وأشارت إلى أن كواليس العمل في المسلسل كانت جميلة جدا و يسودها جو أسري.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

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