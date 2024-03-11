عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ندى ماهر تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في مسلسل قلع الحجر

صدى البلد

كشفت الفنانة ندي ماهر في تصريح لـ صدي البلد عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل قلع الحجر، موضحة أنها تجسد دور كرمان وهي بنت صعيدية قوية و متمردة، ووالديها روحية و الحرازي" النجمة سوسن بدر و الفنان عبد العزيز مخيون و خالها الفنان محمد رياض.

وأشارت إلى أن كواليس العمل في المسلسل كانت جميلة جدا و يسودها جو أسري.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

IMG_20240311_150200
IMG_20240311_150200
IMG_20240311_150152
IMG_20240311_150152
IMG_20240311_150143
IMG_20240311_150143
IMG_20240311_150136
IMG_20240311_150136
IMG_20240311_150127
IMG_20240311_150127
IMG_20240311_150116
IMG_20240311_150116
IMG_20240311_150107
IMG_20240311_150107
IMG_20240311_150057
IMG_20240311_150057
IMG_20240311_150049
IMG_20240311_150049
IMG_20240311_150042
IMG_20240311_150042
IMG_20240311_150020
IMG_20240311_150020
IMG_20240311_150006
IMG_20240311_150006
IMG_20240311_145855
IMG_20240311_145855

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

علي جمعة : الله وصف نفسه بـ 240 صفة في القرآن

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن.. حالة الطقس في رمضان

القوات الجوية تنظم احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم عدد من أسر الشهداء

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

قضينا على رقم 4.. نتنياهو يهدد قادة حماس

بيت العرب يجمع الفرقاء| الجامعة العربية تبدأ "حلحلة" الأزمة الليبية.. وترحيب واسع بالمخرجات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

Fast and Furious.. سيارة نادرة تثير الجدل ويعود عرضها من جديد |ما القصة؟

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ