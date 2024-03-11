المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة "مطبخ المصرية" خلال رمضان

يطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة "مطبخ المصرية"، كأحد أنشطة المجلس وفعاليته خلال شهر رمضان المبارك بهدف إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجاً، كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذي بعد تنموي مستدام، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



وذكر المجلس، في بيان اليوم "الاثنين"، أن السيدات خلال المبادرة تلقين تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظات للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

من ناحية أخرى، يواصل المجلس القومي للمرأة، خلال شهر رمضان المبارك، أنشطته وفعالياته بمختلف محافظات قرى حياة كريمة، ومنها التدريب على مجموعات الإقراض والادخار، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالإضافة إلى إقامة المشاغل والوحدات الإنتاجية.