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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

10 أعمال في الليلة الثانية من رمضان .. احذر أن تفوتك

أعمال الليلة الثانية
أعمال الليلة الثانية من رمضان

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن 10 أعمال في الليلة الثانية من رمضان، حيث بدأت الليلة الثانية من رمضان مع غروب شمس اليوم الاثنين وتستمر حتى فجر يوم غدٍ الثلاثاء، فما هي  الـ 10 أعمال في الليلة الثانية من رمضان؟ 

10 أعمال في الليلة الثانية من رمضان

يقول الدكتور علي جمعة: أظلنا شهر كريم ارتضاه الله - سبحانه وتعالى - أن ينزل فيه كتابه على قلب سيد المرسلين ﷺ ،وأعانه - سبحانه وتعالى – على تلقى كلامه المبين الذي لو نزل على جبل لجعله دكا، أعان الله نبيه الكريم ﷺ ونزل ذلك الكتاب العظيم على قلب سيد المرسلين ﷺ في ذلك الشهر الكريم ، أظلنا شهر هو منحة ربانية ، نفحة صمدانية ، معونة إلهية .

وأضاف: أظلنا شهر ينتهز فيه المؤمن العاقل خصيم نفسه فيُغير حياته ويجدد حياته ويبدأ حياته كما أمر الله - سبحانه وتعالى - ونهى, وكما أرشد رسوله الكريم ﷺ ودل.

وشدد: غير حياتك أيها المؤمن وهذه فرصتك صدقة ربك لك، فالخلق عباد الله ، ونحن فقراء إلى الله - سبحانه وتعالى - نلتمس منه الرزق ونسأله الصحة والعافية ونطلب منه أن يوفقنا للعمل الصالح ، وأن يقبله - سبحانه وتعالى - بعد أن أديناه وأن يخلص نياتنا له، نحن فقراء إلى الله، والله قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد منا ونحن في حاجة مستمرة إليه ؛ فإذ به من رحمته يتصدق علينا ويعطينا ومن عطائه هذا الشهر الكريم ، ويهدينا هدية فيها هذا الشهر الأكرم، هدية لو عرفا الناس لقاتلونا عليها وهم يسعون في تحصيل كل لذة وفي دفع كل ألم، لو عرفوها وعرفوا الأنوار التي تتلألأ في قلوب العابدين والذاكرين والصائمين والقائمين لقاتلونا عليها وأرادوا أن يستأثروا بها وأن يأخذوها منا وأن يحرمونا إياها ، نعمة كبرى في أيدينا تستوجب أن نُغَيِّر حياتنا .

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وفي جواب: كيف نغير حياتنا؟ بالبعد عن المهلكات، كيف نجدد حياتنا؟ بفعل المنجيات، كيف نبدأ حياتنا؟ بالاستمرار على الخيرات، مشددًا: هكذا رسم لنا رسول الله ﷺ الطريق إلى لله، تخلية القلب من القبيح فتتبعه الجوارح والسلوك، وتحلية القلب بالصحيح فتتبعه الجوارح والسلوك.

وأكد أن شهر فضيل كريم تُسلسل فيه الشياطين؛ فاستعدوا له والتجئوا بقلوبكم لربكم أن يرفع عنا البلاء ، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا .

وحول الـ 10 أعمال في الليلة الثانية من رمضان كالتالي:

1- الصيام.

2- القيام.

3 القرآن.

4- الذكر.

5- الدعاء.

6- الصدقة.

7- صلة الرحم.

8- غض البصر.

9- حفظ اللسان.

10- الاعتكاف.

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